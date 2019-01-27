Avustralya Açık’ta şampiyon Novak Djokovic
27 Ocak 2019, Pazar
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’ta şampiyon

Avustralya Açık’ta şampiyon Novak Djokovic

tek erkekler finalinde; , 'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı!

'ta mücadele eden 1 numaralı seri başı , final maçında karşılaştığı dünya 2 numarası 'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek, tek erkeklerde şampiyon olmayı başardı.

Avustralya Açık tek erkeklerde heyecan, Djokovic - Nadal finaliyle noktalandı. Rod Laver Arena'da oynanan mücadelede Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı 6-3, 6-2 ve 6-3'lük setlerle geçerek 3-0'lık skorla mağlup etti ve Avustralya Açık'ta 7. kez kupayı kaldırmayı başardı. Maça tutuk başlayan Rafael Nadal, basit hatalara yer verdi ve bu sette sadece 3 oyun alabildi. Sırp tenisçi Djokovic, seti 6-3 kazanmayı başardı. İkinci sete hızlı başlayan Nadal, 2 oyunu hanesine yazdırırken, sonrasında basit hatalarını düzeltemedi ve Djokovic 6-2'lik skorla ikinci seti de önde kapattı. Sırp raket, son sette de Nadal'a şans tanımayarak 6-3'lük skorla üstün geldi. Toplam 2 saat 4 dakika süren karşılaşmanın sonunda Djokovic, rakibi Nadal'ı tebrik ederek, sevincini kendisini destekleyenlerle paylaştı.

Avustralya Açık, Djokovic'in en fazla şampiyonluk yaşadığı Grand Slam olurken, Nadal da bu turnuvada 4 kez final oynayıp sadece 1 defa kazandı.
  1. 27.1.2019 14:07
  2. Güncelleme: 27.1.2019 14:28
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