Dünya'nın sporu! (20.01.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
AVUSTRALYA'DA SÜRPRİZ ÇIKTI
Avustralya Açık'ta sürpriz bir sonuç çıktı. Son şampiyon Federer, 4. turda Tsitsipas'a 3-1 yenilerek elendi. Kadınlarda da Kerber, Collins'e 2-0; Sharapova, Barty'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kvitova ise Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
EGE KUPASI TÜRKİYE'NİN
Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 20. Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı Türkiye kazandı. Finalde İspanya ile mücadele eden Ay-yıldızlılar, rakibini 60 ve 71'de Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle yıktı. 1999'dan bu yana yapılan turnuvayı Türkiye 9. kez kazanmayı başardı.
KARTAL PENÇESİ
Kadınlar Basketbol Ligi 15. haftasında dün üç karşılaşma yapıldı. Kırçiçeği Bodrum'u ağırlayan Beşiktaş, maçı 33 sayı farkla 94-61 kazanmayı başardı. Hatay BŞB deplasmanda Botaş'ı 1 sayı farkla 72-71 mağlup etti. Samsun Canik Belediye ise evinde İstanbul Üniversitesi'ni 79-72 devirdi.
BUZ HOKEYİNDE BRONZ GELDİ
Ümıt Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, U20 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. İzlanda'nın başkenti Reykavik'te düzenlenen şampiyonanın üçüncülük mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşan buz hokeycilerimiz, rakibini 6-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.
VAKIFBANK SET VERMEDİ
Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. 82 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-23 ve 25-23 sona erdi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Aydın BB: 2-3, THY-Halkbank: 3-1, EFELER LİGİ: İstanbul BB-Ziraat Bankası: 3-1.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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