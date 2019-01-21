Dünya'nın sporu! (20.01.19)
23 Nisan 2019, Salı
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Dünya'nın sporu! (20.01.19)

Dünya'nın sporu! (20.01.19)

Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.

AVUSTRALYA'DA SÜRPRİZ ÇIKTI

'ta sürpriz bir sonuç çıktı. Son şampiyon Federer, 4. turda Tsitsipas'a 3-1 yenilerek elendi. Kadınlarda da Kerber, Collins'e 2-0; Sharapova, Barty'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Kvitova ise Anisimova'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

EGE KUPASI TÜRKİYE'NİN

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 20. Mercedes-Benz U16 Ege Kupası'nı Türkiye kazandı. Finalde İspanya ile mücadele eden Ay-yıldızlılar, rakibini 60 ve 71'de Ömer Faruk Beyaz'ın golleriyle yıktı. 1999'dan bu yana yapılan turnuvayı Türkiye 9. kez kazanmayı başardı.

KARTAL PENÇESİ

15. haftasında dün üç karşılaşma yapıldı. Kırçiçeği Bodrum'u ağırlayan , maçı 33 sayı farkla 94-61 kazanmayı başardı. Hatay BŞB deplasmanda Botaş'ı 1 sayı farkla 72-71 mağlup etti. Samsun Canik Belediye ise evinde 'ni 79-72 devirdi.


BUZ HOKEYİNDE BRONZ GELDİ

Ümıt Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, U20 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. İzlanda'nın başkenti Reykavik'te düzenlenen şampiyonanın üçüncülük mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşan buz hokeycilerimiz, rakibini 6-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.


VAKIFBANK SET VERMEDİ

Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi. 82 dakika süren maçın setleri 25-20, 25-23 ve 25-23 sona erdi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Aydın BB: 2-3, THY-Halkbank: 3-1, EFELER LİGİ: İstanbul BB-Ziraat Bankası: 3-1.

  1. 21.1.2019
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