2018 Akdeniz Oyunları'nda Başak Eraydın/İpek Öz ikilisinden altın madalya
Akdeniz Oyunları tenis mücadelesinde çift kadınlarda Başak Eraydın/İpek Öz altın madalya kazanırken, çift erkeklerde Anıl Yüksel/Sarp Ağabigün bronz madalyaya ulaştı. Eraydın, teklerde finale yükseldi.
Finalde Boşnak tandem Nefisa Berberovic/Dea Herdzelas ile kozlarını paylaşan Eraydın/Öz çifti, nefesleri kesen bir mücadelenin ardından ipi göğüsledi. Karşılıklı kazanılan setler neticesinde gidilen maç tie-breakte iki maç puanı çeviren Ay-yıldızlılar, 0-6, 6-3, 12/10'luk galibiyetle podyumun zirvesine çıktı.
Çift erkeklerde bronz madalya maçına çıkan Anıl Yüksel/Sarp Ağabigün ikilisi, büyük çekişmeye sahne olan bir karşılaşmanın ardından hedeflerine ulaştı. Portekizli rakipleri Gonçalo Falcao/Bernardo Saraiva önünde 6-2, 3-6, 11/9'la sevinen Yüksel ve Ağabigün, kürsünün üçüncü basamağındaki yerlerini aldı.
Milli tenisçi Başak Eraydın, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci altın madalyasını yarınki (30 Haziran Cumartesi) tekler finalinde arayacak. Oynadığı üç maçta rakiplerine set şansı tanımayan Eraydın, şampiyonluk maçında dünya sıralamasının 189 numarası Fransız Fiona Ferro ile karşı karşıya gelecek.
- 29.6.2018 23:35
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
2018 Akdeniz Oyunları'nda Başak Eraydın/İpek Öz ikilisinden altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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