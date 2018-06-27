Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı
Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi Serena Williams'ın, sezonun üçüncü grand slam'ı Wimbledon'a seribaşı olarak katılacağı açıklandı.
Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan ve dünya sıralamasında 183. basamağa gerileyen Williams'ın, turnuvaya 25. sıradan seribaşı olarak katılacağı belirtildi.
Kadınlarda Rumen Simona Halep, erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer, Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuva, 2-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Serena Williams, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşmıştı.
- 27.6.2018 13:55
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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