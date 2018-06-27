Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Wimbledon'da seribaşı

    Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı

    Dünya sıralamasında 183. basamakta yer alan ABD'li tenisçi 'ın, sezonun üçüncü grand slam'ı Wimbledon'a seribaşı olarak katılacağı açıklandı.

    Wimbledon'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, doğum nedeniyle tenise verdiği uzun aranın ardından eski formunu yakalamakta zorlanan ve dünya sıralamasında 183. basamağa gerileyen Williams'ın, turnuvaya 25. sıradan seribaşı olarak katılacağı belirtildi.

    Kadınlarda Rumen Simona Halep, erkeklerde ise İsviçreli , Wimbledon'a bir numaralı seribaşı olarak katılacak. Turnuva, 2-15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

    Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki , Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşmıştı.

    1. 27.6.2018 13:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serena Williams, Wimbledon'da seribaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN