Miami Açık'ta ilk finalist Stephens – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'ta ilk finalist Stephens

    <a href="/index/miami-acik?id=928bfd15-237b-42b2-9dea-97e8af0a8f4d" class="" rel="tag">Miami Açık</a>'ta ilk finalist Stephens

    Sezonun prestijli tenis turnuvalarından 'ta eski dünya 1 numarası 'yı 2-1 yenen , tek kadınlarda finale yükseldi.

    Sezonun prestijli tenis turnuvalarından 'ta eski dünya 1 numarası 'yı 2-1 yenen , tek kadınlarda finale yükseldi.

    'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, 2012 sezonunda zirveye çıkan Belaruslu tenisçi ile 'li karşı karşıya geldi.

    Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

    Stephens bu turda, ABD'li Danielle Collins ile geçen yılın şampiyonu Jelena Ostapenko arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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