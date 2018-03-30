Miami Açık'ta ilk finalist Stephens
Sezonun prestijli tenis turnuvalarından Miami Açık'ta eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Sloane Stephens, tek kadınlarda finale yükseldi.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, 2012 sezonunda zirveye çıkan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşı karşıya geldi.
Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Stephens bu turda, ABD'li Danielle Collins ile geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Konya'dan keyifli prova
Toplam 1
Yorum
Yusuf42 Tebriklerr KONYASPORRRR
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Ben Arfa'dan veda açıklaması
Toplam 2
Yorum
REAL FB Nerede sorunlu futbolcu var, FB ile aniliyor!! Sinirlerim geriliyor, MORALIM bozuluyor. Sabrimizi mi ölcüyorlar yoksa!!!!!!!!!!!!!!
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Menajer ücretleri buhar oldu! G.Saray'a peş peşe dava açıyorlar
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ BEN SEZON BAŞI BU ÜLKEDE BİR FUTBOLCUYA BONSERVİS İMZA PARASI VEREN TEK TAKIM GS DİR BAŞKASI VERMEZ DEDİM GÜLDÜNÜZ ! GS NİN TÜPÇÜSÜ DURSUN !
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