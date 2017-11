İstanbul'da 'Sharapova - Büyükakçay' rüzgarı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) iş birliğiyle düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyonda; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül de yer aldı.



Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası, 5 Grand Slam, 36 tekler şampiyonluğu olan Rus sporcu Maria Sharapova ile dünya sıralamasında 160'ıncı sırada yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay karşı karşıya geldi. Sharapova, ilk seti tie-break sonucunda 7-6, ikinci seti de 6-0 kazanarak mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



MARIA SHARAPOVA: ÇAĞLA'NIN DAHA İYİ OLACAĞINA İNANIYORUM



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Maria Sharapova, ''Burada güzel bir ortam var. İstanbul hakkında harika şeyler söyleyebilirim. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için mutluyum. Destekleri için tüm seyircilere teşekkür ediyorum. Çağla'ya karşı oynamak hem zor hem de keyifli. Çağla'nın performansının her geçen gün daha iyi olacağına inanıyorum'' dedi.



ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: SHARAPOVA İLE KARŞILAŞMAK BİR ZEVKTİ'



Çağla Büyükakçay ise böyle bir etkinlikte yer aldığı için teşekkür etti. Büyükakçay, "Tenis ve benin adıma muhteşem bir gün yaşanıyor. Maria Sharapova'ya Türkiye'ye geldiği için teşekkür ederim. Sharapova ile karşılaşmak bir zevkti. TTF, TEB ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz'' diye konuştu.



ÖDÜLLER VERİLDİ



Düzenlenen organizasyonun ardından ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici tarafından Çağla Büyükakçay ile Maria Sharapova'ya ödülleri takdim edildi.



TÜRK TENİSİNİN GENÇ RAKETLERİ KARŞILAŞTI



TEB BNP Paribas Tennis Stars Series öncesinde Türk tenisinin genç raketleri Berfu Cengiz - Sarp Ağabigün ve İpek Öz - Mert Naci Türker gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki sette de 7-5 galip gelen Berfu - Sarp ikilisi, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



CAN BONOMO VE CEZA KONSER VERDİ



Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapmasında ilk olarak Can Bonomo ve Ceza konser verdi.



Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay'ın mücadelesi öncesinde Can Bonomo ile Ceza korta çıkarak sevilen şarkılarını seslendirdi. İki şarkıcı sporseverlere keyifli anlar yaşatırken büyük alkış aldılar.



ORGANİZASYONA YOĞUN İLGİ



TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'e ilgi yüksekti. Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda tenisseverler Sinan Erdem Spor Salonu'nu tamamen doldurdu. Spor, sanat ve iş dünyasından da birçok isim salondaki yerini alarak organizasyona ortak oldu.