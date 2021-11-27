📶 Wi-Fi Hızı arttırma yöntemleri: Wi-Fi hızı nasıl yükseltilir? Neler yapmak gerek? İşte detaylar...

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, hatta akıllı ev sistemlerinden maksimum seviyede faydalanabilmek için internet hızınızın yüksek olması gerekmektedir. Corona virüsü nedeniyle pek çok insanın uzaktan çalışma modeline geçmesi ya da öğrencilerin eğitimlerine online bir şekilde devam etmesi de yaşam alanlarında internete olan ihtiyacın artmasına sebep oluyor. Wifi hızı oldukça büyük önem taşırken bu modemden maksimum verim nasıl alınır araştırılıyor. Peki, Wi-Fi hızı nasıl yükseltilir? Neler yapmak gerek?,

Wİ-Fİ HIZI NASIL YÜKSELTİLİR? NELER YAPMAK GEREK?

İlk adım olarak internet hızı öğrenmek faydalı olacaktır. Yükleme ve indirme hızınızı ücretsiz bir şekilde gösteren hız testi siteleri mevcuttur. Bu testi yapmadan önce bağlantınızı kullanabilecek programları kapatmanız daha iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

SİNYAL SEVİYESİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU NOKTALARI TESPİT EDİN

Bazen bir telefon konuşması yaparken telefonunuzun daha iyi çekmesi için cam kenarına geçersiniz ya… İşte, evdeki internet sinyaliniz de bunun gibi evinizin bazı noktalarında az, bazı noktalarında yoğun olabilir. Bunu ölçebilmek için ise yine ücretsiz servisler mevcuttur. Bu yöntem sayesinde maksimum verime ulaşabilirsiniz.

SİNYAL ARTTIRICI CİHAZLARA BAŞVURUN!

Yukarıda bahsedilen testlerin ardından sonuç alamazsanız Router (Sinyal arttırıcı) cihaz satın alabilir ve sinyal gücünüzü arttırabilirsiniz.

2.4 GHZ KANALINI KULLANIN!

Hem 2.4 hem de 5 GHz bandında sinyal veriyor. En iyi hizmeti alabilmek için 2.4 GHz'e bağlı olduğunuzdan emin olun