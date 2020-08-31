EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?
Electronic Arts'ın oyunlarını oynayabileceğiniz ve uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen EA Play Steam yayına girdi. Electronic Arts'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Peki, EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var? Fiyatı ne kadar?
EA Play Steam oyunseverler tarafından merakla bekleniyordu. Müjdeli haber sonunda geldi. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi oyunlar oldukça uygun fiyatlara oynanabilecek.
EA PLAY STEAM FİYATI NE KADAR?
EA Play Stram'in Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro' (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat açıklandı. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi sevilen EA Games oyunlarını yıllık 65 lira gibi uygun bir ücretle oynamanız mümkün olacak.
- 31.08.2020
- Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...
- Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...
- Trabzonspor Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak
- Arda Turan ve Radamel Falcao'dan paylaşım! 8 yıl önce bugün...
- Manchester'dan ayrılan Dion McGhee Beşiktaş'ı takibe aldı! Taraftarlar...
- İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler
- Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.