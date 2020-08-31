EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var? - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Teknoloji Oyunseverlere müjde! EA Play Steam yayına girdi...

EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

Electronic Arts'ın oyunlarını oynayabileceğiniz ve uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen EA Play Steam yayına girdi. Electronic Arts'ın popüler abonelik servisi EA Play (eski adıyla EA Access) oyunseverlerin kullanımına sunuldu. Peki, EA Play Steam'in içerisinde hangi oyunlar var? Fiyatı ne kadar?

EA Play Steam oyunseverler tarafından merakla bekleniyordu. Müjdeli haber sonunda geldi. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi oyunlar oldukça uygun fiyatlara oynanabilecek.

EA PLAY STEAM FİYATI NE KADAR?

EA Play Stram'in Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro' (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat açıklandı. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi sevilen EA Games oyunlarını yıllık 65 lira gibi uygun bir ücretle oynamanız mümkün olacak.

  1. 31.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA