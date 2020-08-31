EA Play Steam yayında! EA Play Steam ne kadar? İçerisinde hangi oyunlar var?

EA Play Steam oyunseverler tarafından merakla bekleniyordu. Müjdeli haber sonunda geldi. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi oyunlar oldukça uygun fiyatlara oynanabilecek.

EA PLAY STEAM FİYATI NE KADAR?

EA Play Stram'in Origin üzerindeki fiyatı aylık 4 Euro (35 TL) ve yıllık 25 Euro' (215 TL). Steam'de ise sadece 12 TL ve 65 TL fiyat açıklandı. Battlefield, Need For Speed, Star Wars ve Titanfall gibi sevilen EA Games oyunlarını yıllık 65 lira gibi uygun bir ücretle oynamanız mümkün olacak.