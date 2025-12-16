Reis'le 2 yıl daha

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis'la sözleşme yenileyeceklerini açıkladı. Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi: "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır."

MAINZ MAÇINA ÖZEL PRİM

Konferans Ligi son maçına özel prim açıklayacağını da dile getiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Şimdi hedef Mainz maçı.. Takımımızla birlikte Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" dedi.

EYÜP'ÜN BONSERVİSİNİ ALACAĞIM

Yüksel Yıldırım, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem! Yuhalasınız da vazgeçmeyeceğiz! Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum. Sezon başında 4-5 kulübü reddederek Samsunspor'u tercih etti" dedi.