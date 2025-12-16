CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Reis'le 2 yıl daha

Reis'le 2 yıl daha

Samsunspor Thomas Reis’in sözleşmesini uzatıyor. Başkan Yüksel Yıldırım, “Sözleşmenin 2 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşme karşılıklı imzalanacaktır” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Reis'le 2 yıl daha

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis'la sözleşme yenileyeceklerini açıkladı. Yıldırım, konuyla ilgili şunları söyledi: "Thomas Reis hocamızla sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı oluşturmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde yapılacaktır."

MAINZ MAÇINA ÖZEL PRİM

Konferans Ligi son maçına özel prim açıklayacağını da dile getiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Şimdi hedef Mainz maçı.. Takımımızla birlikte Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" dedi.

EYÜP'ÜN BONSERVİSİNİ ALACAĞIM

Yüksel Yıldırım, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem! Yuhalasınız da vazgeçmeyeceğiz! Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum. Sezon başında 4-5 kulübü reddederek Samsunspor'u tercih etti" dedi.

F.Bahçe'den net galibiyet!
Tedesco: Bizler de insanız
DİĞER
Avrupa devi, Berke Özer’e talip oldu! Transferde Fenerbahçe detayı
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
G.Saray'dan yerli operasyonu! 2 transfer birden
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Madrid'de gol sesi çıkmadı! Madrid'de gol sesi çıkmadı! 01:06
Old Trafford’da gol düellosu! Old Trafford’da gol düellosu! 01:02
Roma evinde Como'yu tek golle geçti! Roma evinde Como'yu tek golle geçti! 00:43
Mercan: Bu güveni boşa çıkarmamak için... Mercan: Bu güveni boşa çıkarmamak için... 23:04
Atan’dan sert VAR tepkisi! Atan’dan sert VAR tepkisi! 22:39
Mert Müldür attığı golün ardından konuştu! Mert Müldür attığı golün ardından konuştu! 22:22
Daha Eski
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri! Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri! 22:22
Ederson: Yardım etmek için buradayım! Ederson: Yardım etmek için buradayım! 22:16
Tedesco: Bizler de insanız Tedesco: Bizler de insanız 22:06
F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu F.Bahçe'nin takibi sürüyor! İşte puan durumu 21:59
Sakaryaspor 3 puanı 3 golle aldı! Sakaryaspor 3 puanı 3 golle aldı! 21:58
F.Bahçe'den net galibiyet! F.Bahçe'den net galibiyet! 21:56