Samsunspor-Alanyaspor

Samsunspor 14'üncü haftada bu akşam Alanyaspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Ntcham, Coulibaly, Sousa ve Satka ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Celil Yüksel forma giyemeyecek.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Alanyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Akdeniz ekibi geçen hafta kendi sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu.