Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftasında açılış maçında Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang
RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Berat, Umut, Yusuf, Crespo, Da Costa, Shomurodov
GENÇLERBİRLİĞİ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.