Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 19:49
Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftasında açılış maçında Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Gençlerbirliği'nin ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Ricardo, Pedro, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Duarte, Ömer Ali, Berat, Umut, Yusuf, Crespo, Da Costa, Shomurodov

GENÇLERBİRLİĞİ-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Anasayfa
