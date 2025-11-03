Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış seansında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Augusto, Rak Sakyi, Jurecka
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Berkay, Tresor, Fofana, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl