Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Evinde kral

Evinde kral

İzmir ekibi, G.Birliği’ni Juan’ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 5 iç saha maçında da yenilmedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Evinde kral

Göztepe, iç saha performansına bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Juan attı. Bu galibiyetle Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı ve henüz yenilgi yüzü görmedi. Taraftarı önünde 6 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü ve ligin en iyi ev sahibi takımları arasında yer aldı.

İKİ MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, Alanya ve Galatasaray mağlubiyetlerinin ardından ligde oynadığı 2 maçın ardından 3 puana kavuştu. Karşılaşmanın 29. dakikasında Göztepe'de Juan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak pozisyon, potansiyel elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Öte yandan, Hüseyin Eroğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta istediğini alamadı

Olaitan amatör oyuncu gibiydi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, orta saha oyuncusu Junior Olaitan'a eleştirilerde bulunarak, " Olaitan'dan çok fazla beklentimiz olan bir oyuncu ama bugün amatör oyuncu gibi oynadı" dedi.

Puan ve puanlar alsak iyi olurdu

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Puan ya da puanlar alsak iyi olurdu ama ben oyundan ve oyuncularımın gösterdiği karakterden memnunum" dedi.

Dolmabahçe'de kritik derbi!
Tedesco'dan flaş karar! Derbide...
