Zirve yarışını sürdüren dört büyüklerin 9. hafta maçlarını oynaması ile birlikte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte dikkat çeken o değişim… RAMS Başakşehir'e karşı deplasmanda 2-1 galip gelen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.28'den 1.24'e düşürüldü. Evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e geriledi. Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deviren Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 11'den 9.4'e düştü. Sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 18'den 45'e yükseltildi. Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen Göztepe'nin ise şampiyonluk oranı 90.