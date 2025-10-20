CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dört büyüklerin maçlarının tamamlanması ile birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. İşte rakamlarda yaşanan o dikkat çeken değişim... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 14:03
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Zirve yarışını sürdüren dört büyüklerin 9. hafta maçlarını oynaması ile birlikte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte dikkat çeken o değişim...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

RAMS Başakşehir'e karşı deplasmanda 2-1 galip gelen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.28'den 1.24'e düşürüldü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.15'ten 3.1'e geriledi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deviren Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 11'den 9.4'e düştü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 18'den 45'e yükseltildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Dört büyüklerin ardından şampiyonluk ihtimali en yüksek görülen Göztepe'nin ise şampiyonluk oranı 90.

