Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor mücadelesi ile devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta takımlar, alacakları 3 puan ile ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip 10 puan ile 10. sırada yer alırken ev sahibi Gaziantep FK, 14 puan ile 6 sırada bulunuyor.
Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Antalyaspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Tayyip, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo.
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Safuri, Ballet, Abdülkerim, Storm, Cvancara.