Gaziantep FK-Antalyaspor | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor mücadelesi ile devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta takımlar, alacakları 3 puan ile ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip 10 puan ile 10. sırada yer alırken ev sahibi Gaziantep FK, 14 puan ile 6 sırada bulunuyor.

Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Tayyip, Rodrigues, Camara, Melih, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner, Safuri, Ballet, Abdülkerim, Storm, Cvancara.