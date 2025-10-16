UÇK Çağdaş Atan konusunda Kayserispor’u haklı buldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından Zecorner Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 00:24
2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti. Kayserispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşındı. Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan'ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

