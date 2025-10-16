CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Tarih yazıyor

Tarih yazıyor

Göztepe, bu sezonki başarılı performansıyla Avrupa’nın en büyük 10 ligi arasındaki takımlar arasında Porto’dan sonra en az gol yiyen ikinci ekip konumuna yükseldi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarih yazıyor

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe, Süper Lig'de sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasındaki ekipler arasında en az gol yiyen ikinci takım konumuna yükselen Göztepe, defansif disipliniyle övgü topluyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Göztepe, yalnızca 2 gol yiyerek savunma duvarı ördü. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, hücum ve savunma arasında dengeli bir oyun ortaya koyuyor.

PORTO'NUN ENSESİNDE

Göztepe'nin bu başarısı, Avrupa genelinde de yankı uyandırdı. Portekiz ekibi Porto'nun ardından, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı. Portekiz Primeira Liga'da 8 haftada 22 puanla lider olan Porto, 19 gol atıp sadece 1 gol yerken, Göztepe bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi, bu istatistikle Avrupa devleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar, bu başarıyı sürdürmeyi ve Avrupa kupaları hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

OLAITAN DEĞERLENDİ

Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı. Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.

Göztepe'nin Ürdünlü genç yıldızı İbrahim Sabra istek ve arzusuyla teknik heyetten ve taraftardan tam not aldı. İzmir ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu birkaç senede gelişimine katkı sağlayarak tıpkı Emersonn ve Romulo gibi bonservisle satarak para kazanmayı hedefliyor.

F.Bahçe'den ara transferde bomba hamle!
G.Saray'dan Adjetey harekatı!
DİĞER
A Milli Takım, İspanya'dan liderliği alabilir mi? SABAH Spor’un usta yazarları açıkladı!
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17