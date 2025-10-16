Tarih yazıyor

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe, Süper Lig'de sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasındaki ekipler arasında en az gol yiyen ikinci takım konumuna yükselen Göztepe, defansif disipliniyle övgü topluyor. Süper Lig'in ilk 8 haftasında 16 puan toplayan İzmir ekibi, ligde 3. sırada yer alıyor. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Göztepe, yalnızca 2 gol yiyerek savunma duvarı ördü. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, hücum ve savunma arasında dengeli bir oyun ortaya koyuyor.

PORTO'NUN ENSESİNDE

Göztepe'nin bu başarısı, Avrupa genelinde de yankı uyandırdı. Portekiz ekibi Porto'nun ardından, Avrupa'nın en büyük 10 liginde en az gol yiyen ikinci takım olmayı başardı. Portekiz Primeira Liga'da 8 haftada 22 puanla lider olan Porto, 19 gol atıp sadece 1 gol yerken, Göztepe bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi. İzmir temsilcisi, bu istatistikle Avrupa devleri arasında yerini sağlamlaştırdı. Teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar, bu başarıyı sürdürmeyi ve Avrupa kupaları hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

OLAITAN DEĞERLENDİ

Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı. Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.

Göztepe'nin Ürdünlü genç yıldızı İbrahim Sabra istek ve arzusuyla teknik heyetten ve taraftardan tam not aldı. İzmir ekibi, 19 yaşındaki oyuncuyu birkaç senede gelişimine katkı sağlayarak tıpkı Emersonn ve Romulo gibi bonservisle satarak para kazanmayı hedefliyor.