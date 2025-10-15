Emre Kılıç bomba gibi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 31 Ağustos'ta 3. haftada deplasmanda oynanan Trabzonspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır takımdan uzak kalan Emre Kılınç, sahalara bomba gibi döndü. 31 yaşındaki sol açığın antrenmanlardaki yüksek performansı, teknik ekip başta olmak üzere takım içinde moralleri de yükseltiyor.

Pazar günkü Kayserispor karşılaşmasında teknik direktör Thomas Reis'in ilk 11'de şans vermeyi düşündüğü yıldız kanat, sarı-kırmızılılar önünde oynanan son 3 maçta Kırmızı-Şimşekler'in attığı tüm gollerin asistini yaparak hücum hattının beyni haline geldi. Kılınç, Karadeniz ekibinde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 asist katkısı sağladı.