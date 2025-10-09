CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor'da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Kayserispor’da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 12:52
Kayserispor’da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

