Kayserispor’da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#KYSR pic.twitter.com/ZaaEvvywV4— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) October 9, 2025