Kayserispor’da Markus Gisdol dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."