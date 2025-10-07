CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun ülkesinden sarı-kırmızılı camiaya gelen o mektup, gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 00:07
Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup ettiği ve derbide Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda Ismail Jakobs sergilediği performansla büyük alkış almıştı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren yıldız isimle ilgili son olarak oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

D Sports Senegal'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Jakobs, sakatlığını gerekçe göstererek Senegal Milli Takımı kampına katılmadı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Senegal Futbol Federasyonu, oyuncuya izin verilmesi ve sağlık belgelerinin gönderilmesi için Galatasaray Kulübü ile iletişime geçti. Yer alan haberde; Galatasaray ile Senegal Milli Takımı'nın Ekim 2024'te yine benzer bir durum için karşı karşıya geldiği aktarıldı.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

O dönem yıldız ismin ülkesinin Malavi ile oynadığı mücadelede yedek kulübesinde oturduğu fakat milli aranın ardından Galatasaray'ın maçında 90 dakika forma terlettiği vurgulandı.

