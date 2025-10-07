Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Ülkesinden gelen mektup...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun ülkesinden sarı-kırmızılı camiaya gelen o mektup, gündeme oturdu. İşte detaylar...
Senegal Futbol Federasyonu, oyuncuya izin verilmesi ve sağlık belgelerinin gönderilmesi için Galatasaray Kulübü ile iletişime geçti. Yer alan haberde; Galatasaray ile Senegal Milli Takımı'nın Ekim 2024'te yine benzer bir durum için karşı karşıya geldiği aktarıldı.
O dönem yıldız ismin ülkesinin Malavi ile oynadığı mücadelede yedek kulübesinde oturduğu fakat milli aranın ardından Galatasaray'ın maçında 90 dakika forma terlettiği vurgulandı.