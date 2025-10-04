CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Kocaelispor 1-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Kocaelispor 1-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kocaelispor, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 19:04
Kocaelispor 1-0 İkas Eyüpspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlik ile sonuçlanırken ikinci yarının 48. dakikasında Eyüpspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından kaleci Jovanovic'e faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında ev sahibi takımda Bruno Petkovic, penaltı vuruşunda fileleri sarsmayı başardı ve skoru belirledi: 1-0.

89. dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin kırmızı kart gördü.

Bu sonuç ile birlikte Kocaelispor, sezonun ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

