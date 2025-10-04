CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda başarı iddiasını sürdürmek istiyor. Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Erhan, Abdurrahim, Zuzek, Goutas, Thalisson, Pedro, Onyekuru, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Niang.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Ruan, Yusuf, Makouta, Maestro, Hagi, İbrahim, Mounie.

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gençlerbirliği - Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA
