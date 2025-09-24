CANLI SKOR ANA SAYFA
Densiz, ahlaksız, çapsızlar!

Densiz, ahlaksız, çapsızlar!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, G.Saray maçı öncesi yaptığı açıklamada, hangi takımın şampiyon olacağıyla ilgilenmediklerini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söylerken, ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Beşiktaş ve F.Bahçe ile oynadık. Şimdi G.Saray ile oynayacağız. Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, işte G.Saray'a maçı verdiler. Vay efendim, F.Bahçe'ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar.' diye konuşuyorlar. Bunları dikkate almıyorum. Biz işimize bakarız. Biz Alanyaspor'uz. Tüm Anadolu takımları gibi biz de rakibimizi yenmek için sahaya çıkarız. Herkes maça Alanyaspor formasıyla gelsin" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Densiz, ahlaksız, çapsızlar!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, G.Saray maçı öncesi yaptığı açıklamada, hangi takımın şampiyon olacağıyla ilgilenmediklerini, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söylerken, ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Beşiktaş ve F.Bahçe ile oynadık. Şimdi G.Saray ile oynayacağız. Bazı densiz, ahlaksız ve çapsızlar; 'Vay efendim, işte G.Saray'a maçı verdiler. Vay efendim, F.Bahçe'ye maçı verdiler. Vay ona böyle oynuyorlar.' diye konuşuyorlar. Bunları dikkate almıyorum. Biz işimize bakarız. Biz Alanyaspor'uz. Tüm Anadolu takımları gibi biz de rakibimizi yenmek için sahaya çıkarız. Herkes maça Alanyaspor formasıyla gelsin" dedi.

