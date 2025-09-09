CANLI SKOR ANA SAYFA
Fousseni Diabaté Kasımpaşa'da!

Fousseni Diabaté Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, Malili sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabaté’yi kadrosuna kattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 13:51
Fousseni Diabaté Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak Malili sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabaté'yi kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig'de Sivasspor, Trabzonspor, Göztepe ve Giresunspor formaları giyen 29 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı ekibe imzayı attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferimiz Fousseni Diabaté, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Fousseni Diabaté'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

