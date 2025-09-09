Fousseni Diabaté Kasımpaşa'da!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kasımpaşa, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak Malili sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabaté'yi kadrosuna kattı. Daha önce Süper Lig'de Sivasspor, Trabzonspor, Göztepe ve Giresunspor formaları giyen 29 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı ekibe imzayı attı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni transferimiz Fousseni Diabaté, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atmıştır. Fousseni Diabaté'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."