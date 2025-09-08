RAMS Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 11:53
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Atan'a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri ve profesyonelliğin yanı sıra takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.

