RAMS Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Atan'a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri ve profesyonelliğin yanı sıra takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.