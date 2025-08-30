Antalyaspor 1-2 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU - ÖZET

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi konuk ekip Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:38
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golünü 11. dakikada Güray Vural kaydetti.

Fatih Karagümrük golleri ise 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90. dakikada Daniel Johnson'dan geldi.

Antalyaspor 6 puanda kaldı. Fatih Karagümrük ise 3 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında topu alan Tarık Buğra'nın uzaktan sert şutu yandan az farkla auta gitti.

11'inci dakikada Storm'un pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

19'uncu dakikada Tiago Çukur'un ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunda Storm'un uzak kale direğine doğru ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza alanı içerisinde Cvancara'nın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşu çizgi üzerinde Fatih Karagümrük savunması son anda uzaklaştırdı.

42'nci dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Johnson'un penaltı noktasına yerden gönderdiği topta Anıl Yiğit Çınar, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

49'uncu dakikada Van de Streek'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdulkadir Ömür şutunu çekti. Kaleci Grbic, gole izin vermedi.

51'inci dakikada Fatih Karagümrük'te Johnson'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gray'ın vuruşunu kaleci Julian Cuesta kurtardı.

84'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Johnson'ın vuruşunda, top kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

90+3'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası çizgisi sağ çaprazında topla buluşan Atakan Çankaya'nın ortasında arka direkte topla buluşan Johnson kaleci Cuesta'nın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

Mücadele deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

