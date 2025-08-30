Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Antalyaspor - Fatih Karagümrük MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Antalyaspor - Fatih Karagümrük MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Yigiter; Paal, Dzhikiya, Sari, Van de Streek; Dikmen, Kaluzinski; Omur, Storm, Vural; Cvancara
Fatih Karagümrük: Grbic; Kurukalıp, Balkovec, Kurucuk, Cankaya; Ozcan, Kalpakli, Johnson; Sivri, Cukur, Serginho
