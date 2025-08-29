Bingöl: 10-15 gol atarım

Kocaelispor'un Beşiktaş'tan yeni transferi Tayfur Bingöl, iddialı konuştu. Bingöl, "Kocaelispor'a gelene kadar tüm koşu verilerinde liderdim, sorabilirsiniz. Performansım gayet iyi. Fiziksel olarak hazırım. Ben her zaman bol gol girişimde bulunan bir oyuncuyum. Bu sene de kendime 10-15 gol civarı hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir. Umarım bu sene Kocaelispor'u, camiayı en üst seviyeye taşırız" dedi.