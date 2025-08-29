CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa'ya veda



Beşiktaş, önce Avrupa Ligi’ne dün de Konferans Ligi’ne veda etti. 1-1’in rövanşında İsviçre ekibine kendi evinde tek golle mağlup olan siyah-beyazlılar, büyük hüsran yaşattı. Kara Kartal bu sezon Avrupa’da yok

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50


Hüsran... Temmuz ayında Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş, dün de Lozan'a diş geçiremedi ve Konferans Ligi'nden de elendi. İsviçre'deki ilk maçı 1-1 tamamlayarak turu Dolmabahçe'ye bırakan siyah-beyazlılar, 36 bin taraftarının önünde İsviçre ekibine 1-0 yenildi. Avrupa macerasına daha başlamadan bitiren kara kartal, Tüpraş Stadı'nı matem yerine döndürdü. Taraftarlar, futbolculara ve yönetime büyük tepki gösterdi.

40 KATI MAAŞ BÜTÇESİ VAR

Maça aslında iyi başladı Beşiktaş, Abraham'la iki kez de gole çok yaklaştı. Ancak ilk yarının uzatma anlarında Lozan bir anlık dalgınlıktan yararlandı ve sadece 3 kez topa dokunarak Oyedeji'yle golü buldu. İkinci yarının hemen başında Uduokhai atıldı. Maç daha da zorlaştı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan Beşiktaş'ın sergilediği futbol, taraftarını kahretti. 80 milyon euroluk maaş bütçesine sahip olan Kara Kartal, 4 milyon 760 bin euro maaş bütçesi olan Lozan'a elendi.

F.Bahçe'de camiadan Mou'ya büyük tepki!





