İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor, sezonun kritik randevularından birinde kozlarını paylaşıyor. Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan her iki takım da bu karşılaşmada galibiyet istiyor. Selçuk Şahin yönetiminde çıktığı iki maçtan puansız ayrılan Eyüpspor, taraftarı önünde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk maçında sahaya çıkan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise beraberlikle lige başlamıştı.

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Eyüpspor: Felipe, Claro, Mujakic, Robin Yalçın, Calegari, Kerem, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Thiam.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Sporar, Güven, Hwang, Makouta, Ümit, Maestro, Yusuf, Hadergjonaj.

İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

EYÜPSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 16. RANDEVU

Tarihleri boyunca 15 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 16. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı İstanbul ekibi kazanırken, 4 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.