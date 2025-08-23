CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Ligde puanla tanışamayan iki ekip ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde puanla tanışamayan iki ekip ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz Gaziantep FK'nın başında ilk maçına çıkıyor.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK - Gençlerbirliği MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Abena, Arda, Rodrigues, Ndiaye, Ogün, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng.

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Nalepa, Traore, Abdurrahim, Göktan, Metehan.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
F.Bahçe - Kocaelispor | CANLI
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı!
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor farka koştu! Esenler Erokspor farka koştu! 21:15
Mourinho'dan rotasyon sözleri! Mourinho'dan rotasyon sözleri! 20:38
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:05
Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! 19:41
Bandırmaspor evinde farklı galip! Bandırmaspor evinde farklı galip! 18:43
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı 18:35
Daha Eski
Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı 18:32
"Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" "Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" 18:31
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:56
Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! 17:49
City'e evinde Tottenham şoku! City'e evinde Tottenham şoku! 16:36
Ronaldo tarihe geçti! Ronaldo tarihe geçti! 16:24