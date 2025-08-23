Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Ligde puanla tanışamayan iki ekip ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Burak Yılmaz Gaziantep FK'nın başında ilk maçına çıkıyor.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK - Gençlerbirliği MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Abena, Arda, Rodrigues, Ndiaye, Ogün, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng.

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Nalepa, Traore, Abdurrahim, Göktan, Metehan.

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor.