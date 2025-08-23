CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan rotasyon sözleri! "Benfica maçını oynayan oyuncular..."

Jose Mourinho'dan rotasyon sözleri! "Benfica maçını oynayan oyuncular..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 20:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jose Mourinho'dan rotasyon sözleri! "Benfica maçını oynayan oyuncular..."

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

YENİ TRANSFERLER NENE DORGELES VE EDSON ALVAREZ HAKKINDA

"Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Edson maç kadrosunda yok. Nene iki gün önce geldi ve kulübede."

"YENİ ENERJİ DİYEBİLECEĞİMİZ OYUNCULARI DÜŞÜNDÜK"

"Odağımız tamamen bu maç. Bu maç sonuna kadar Benfica'yı düşünmeyeceğiz. Benfica maçını oynayan oyuncular 12-14 km koştuğu için yeni enerji diyebileceğimiz oyuncuları düşündük."

F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
Yusuf'a Avrupa devlerinden kanca!
DİĞER
İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplantı... Karar ne zaman açıklanır?
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama!
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 20:05
Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! Arsenal Eze'yi kadrosuna kattı! 19:41
Bandırmaspor evinde farklı galip! Bandırmaspor evinde farklı galip! 18:43
Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı 18:35
Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı Can Uzun maça damga vurdu! Frankfurt farklı kazandı 18:32
"Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" "Üçte üç yaparak gruptan çıkmayı hedefliyoruz" 18:31
Daha Eski
Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! Merih'li Al Ahli Süper Kupa şampiyonu! 17:49
City'e evinde Tottenham şoku! City'e evinde Tottenham şoku! 16:36
Ronaldo tarihe geçti! Ronaldo tarihe geçti! 16:24
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 16:23
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 15:51
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:48