Jose Mourinho'dan rotasyon sözleri! "Benfica maçını oynayan oyuncular..."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

YENİ TRANSFERLER NENE DORGELES VE EDSON ALVAREZ HAKKINDA

"Bunu konuşmanın bir anlamı yok. Edson maç kadrosunda yok. Nene iki gün önce geldi ve kulübede."

"YENİ ENERJİ DİYEBİLECEĞİMİZ OYUNCULARI DÜŞÜNDÜK"

"Odağımız tamamen bu maç. Bu maç sonuna kadar Benfica'yı düşünmeyeceğiz. Benfica maçını oynayan oyuncular 12-14 km koştuğu için yeni enerji diyebileceğimiz oyuncuları düşündük."