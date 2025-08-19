Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı.
G.SARAY - FATİH KARAGÜMRÜK
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam geliyorum."
VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."
VAR: "14 numara."
Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."
GÖZTEPE - FENERBAHÇE
VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"
VAR: "Bir de bu açı var."
Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."
KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR
Hakem: "Abi kriterlerin neler penaltı için sayar mısın?"
Hakem: "Eli vücuttan ayrı mı diyorsun?"
VAR: "Kolu, dirseği vücuttan ayrı ve topa doğru hamle yapıyor."
Hakem:"Abi benim gördüğüm kısa mesafeden geliyor. Oyuncunun arkası dönük. Topu görmüyor."
Hakem: "Doğal konumda olan, çok abartılı açık olmayan eline, farkında olmadan çarpıyor diye görüyorum.
Hakem: "Ben mi yanlış görüyorum? Sence ben mi yanlış değerlendiriyorum?
VAR: "Karar senin Zorbay."
Hakem: "Bir daha oynatır mısın emin olmak istiyorum."
Hakem: "Kısa mesafeden eli kapanırken top geliyor farkındaysan. Elini topa götürmüyor diye görüyorum."
VAR: "Karar senin."
Hakem: "Penaltı vermiyorum abi."
VAR: "Tamamdır."