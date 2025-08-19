CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 20:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 20:33
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtları açıklandı.

G.SARAY - FATİH KARAGÜMRÜK

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

GÖZTEPE - FENERBAHÇE

VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."

KOCAELİSPOR - SAMSUNSPOR

Hakem: "Abi kriterlerin neler penaltı için sayar mısın?"

Hakem: "Eli vücuttan ayrı mı diyorsun?"

VAR: "Kolu, dirseği vücuttan ayrı ve topa doğru hamle yapıyor."

Hakem:"Abi benim gördüğüm kısa mesafeden geliyor. Oyuncunun arkası dönük. Topu görmüyor."

Hakem: "Doğal konumda olan, çok abartılı açık olmayan eline, farkında olmadan çarpıyor diye görüyorum.

Hakem: "Ben mi yanlış görüyorum? Sence ben mi yanlış değerlendiriyorum?

VAR: "Karar senin Zorbay."

Hakem: "Bir daha oynatır mısın emin olmak istiyorum."

Hakem: "Kısa mesafeden eli kapanırken top geliyor farkındaysan. Elini topa götürmüyor diye görüyorum."

VAR: "Karar senin."

Hakem: "Penaltı vermiyorum abi."

VAR: "Tamamdır."

