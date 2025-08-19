CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Malili Adama Traore'yi transfer etti

Gençlerbirliği Malili Adama Traore'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Malili kanat oyuncusu Adama Traore'yi transfer ettiğini duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 13:56
Gençlerbirliği Malili Adama Traore'yi transfer etti

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, daha önce Macaristan'ın Ferencvaros takımında forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Adama Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Mali'nin KO Bamako kulübünde başlayan Adama Traore, sırasıyla TP Mazembe, FC Metz, US Orleans, Al-Adalah, FC Şerif ve son olarak Ferencvaros takımlarında forma giydi.

Mali Milli Takımı'nda 63 maça çıkan Adama Traore 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Diğer yandan geçen sezon Ferencvaros ile 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

