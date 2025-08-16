Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Yusuf, Janvier, Güven, Hwang, Sporar
Rizespor: Erdem, Hojer, Samet, Alikulov, Taha, Papanikolaou, Laci, Halil, Olawoyin, Mithat, Sowe
ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
16 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayan Alanyaspor-Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.