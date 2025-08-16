CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Yusuf, Janvier, Güven, Hwang, Sporar

Rizespor: Erdem, Hojer, Samet, Alikulov, Taha, Papanikolaou, Laci, Halil, Olawoyin, Mithat, Sowe

ALANYASPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayan Alanyaspor-Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Göztepe-F.Bahçe | CANLI
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Hollywood yıldızı Türkiye’de! Vikingler’in kralı tatil için bakın nereyi tercih etti
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı
G.Saray'da Ederson gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
City galibiyetle başladı City galibiyetle başladı 21:30
Sarıyer, Boluspor ile yenişemedi Sarıyer, Boluspor ile yenişemedi 21:22
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 21:15
Mourinho: Her şey farklı olacak! Mourinho: Her şey farklı olacak! 21:11
Alanyaspor-Rizespor | CANLI Alanyaspor-Rizespor | CANLI 19:42
Ferdi sahalara döndü! Ferdi sahalara döndü! 19:29
Daha Eski
Gedson ilk golünü kaydetti! Gedson ilk golünü kaydetti! 19:03
G.Saray'da Ederson gelişmesi! G.Saray'da Ederson gelişmesi! 18:48
Aktepe'de gol sesi yok! Aktepe'de gol sesi yok! 18:36
8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 8 saniye kuralı ilk kez Premier Lig'de uygulandı! 18:16
Göztepe-F.Bahçe | CANLI Göztepe-F.Bahçe | CANLI 18:10
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 18:04