Haberler Süper Lig Süper Lig'in ilk haftasında ciddi sakatlıklar yaşandı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla başlarken, ilk haftada ciddi sakatlıklar yaşandı. Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata, Gençlerbirliği'nden Etebo, Kocaelispor'dan Wieteska uzun süre formasından uzak kalacak.

Ağustos ayının 2. haftasında başlayan Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 6 karşılaşma oynandı. Yüksek hava sıcaklığıyla birlikte sezonun ilk maçına çıkan oyuncuları, bazı stadyumlardaki kötü zeminler de olumsuz etkiledi.

İlk haftada 90 dakikada kondisyon eksikliği yaşayan oyuncuların yanı sıra sakatlık nedeniyle kenara gelen isimler de oldu. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ederken ev sahibinde Salem M'Bakata 35. dakikada oyundan çıktı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun hastanede yapılan tetkikler ve muayeneler sonucunda, sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edildi. Başarılı operasyon geçiren M'Bakata, uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Kocaelispor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Mateusz Wieteska da Türkiye'deki ilk maçında sakatlık yaşadı. Polonyalı defans oyuncusu Trabzonspor'a karşı 22. dakikada kenara gelirken, kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun yapılan tetkiler sonucu sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiği belirtildi.

Sezonun ilk haftasında ciddi sakatlık yaşayan bir başka isim de Peter Etebo oldu. Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbolcu, Samsunspor deplasmanında 40. dakikada adale sakatlığı yaşadı. Daha sonra oyuna devam edemeyen Etebo'nun MR incelemesinde sağ hamstring (biseps femoris) kasına ait kas içi (intramuskuler) tendonunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Eyüpspor - Konyaspor müsabakasında konuk ekipte Riechedly Bazoer, sakatlığı nedeniyle 70. dakikada oyundan çıktı. Bazoer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

