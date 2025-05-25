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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

RAMS Başakşehir 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:13
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RAMS Başakşehir 2-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. İstanbul temsilcisi, küme düşmesi kesinleşen rakibine 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk yarısında Başakşehir'de Paulin Keny ve Christopher Operi, Adana Demirspor'da ise Yusuf Barası fileleri havalandırdı ve devre arasına 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile gidildi.

Maçın ikinci yarısında Nabil Alioui ile konuk ekip eşitliği yakaladı: 2-2.

90+4. dakikada Abat Aymbetov, Başakşehir ağlarını sarsaran ev sahibi ekibi şoka uğrattı.

Bu gol ile birlikte mücadele, 3-2'lik Adana Demirspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

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