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Haberler Süper Lig Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. İki İstanbul ekibinin kozlarını paylaşacağı haftada Avrupa'da mücadele etmeyi hedefleyen turuncu-lacivertliler hata yapmak istemiyor. Zorlu Kasımpaşa deplasmanında 3 puan almanın yollarını arayacak Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak ediliyor. Burak Yılmaz ile etkili bir performans gösteren Kasımpaşa ise evinde oynayacağı maçta kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 12:06
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Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa'da mücadele etmeyi hedefleyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 33 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 51 puanla 5. sırada yer alan Başakşehir, güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından tekrar çıkışa geçmeyi hedefleyen turuncu-lacivertliler, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Burak Yılmaz yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan Kasımpaşa ise taraftarının önünde 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Son 5 maçında sadece 1 defa kaybeden İstanbul ekibi 46 puanla 9. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-RAMS Başakşehir maçı beIN (Kanal 1) ve beIN Sports 5 (Konferans) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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