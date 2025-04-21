Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig'de kalma hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı: "Süper Lig yolculuğumuzda inancımız tam. Galatasaray karşısında istediğimiz sonucu alamamış olabiliriz ancak mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Süper Lig'de kalıcı olmak ve daha da ileriye gitmek için savaşmaya devam edeceğiz."

YİĞİT'E EMANET

Antalyaspor'da altyapı koordinatörlüğü görevine Nedim Yiğit getirildi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yiğit, "Antalya şehrini en güzel şekilde temsil edecek, ahlaki davranışa sahip olan ve sportif başarılar elde edecek sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için bu şansı bana veren Antalyaspor camiasına çok teşekkür ediyorum" dedi.

BİZ GÜÇLÜYÜZ

Göztepe'nin kaptanı İsmail Köybaşı, "Kariyerimin belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş'a denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Emin adımlarla ilerliyoruz. Şanssızlıklar da oldu. Bu dalgalanmalara şanssızlıkları da eklemek gerekiyor. Biz Göztepe'yiz, büyük bir camiayız" diye konuştu.

DÜŞMEMİZ KESİN

Hatay basın sözcüsü Mehmet Cem Hanoğlu, "Artık ligin sonu yaklaştı ve matematiksel olarak hemen hemen düşmemiz kesinleşti. Gelecek yılın planlamasını yapıyoruz. Altyapıdan oyuncularımıza mutlaka şans vererek maçlarımızı değerlendireceğiz. Seneye tekrar Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasında bulundu.