Tek attı 3 aldı

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor evinde Avrupa kupaları mücadelesi veren Eyüpspor'u konuk etti... Taraftarının desteğini arkasına alan Karadeniz ekibi, maça istediği gibi başlayamadı. Rakibini ceza sahası dışından attığı şutlarla açmaya çalışan Atmacalar, başarılı olamadı. Topun kontrolünü elinde bulunduran Eyüp ise rakip kalede çok da etkili olamadı. İki takımın orta saha mücadelesi halinde geçen ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Rize geçiş oyunundan gol aradı. Aradığını da 76'ncı dakikada ancak bulabildi.

PUANINI 37'YE YÜKSELTTİ

Eyüpsporlu Claro, bu dakikada kendi kalesine attığı golle ev sahibi Çaykur Rizespor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda İstanbul temsilcisi, topun kontrolünü eline alarak beraberlik golünü aradı ancak kapanan Rize savunmasını açamadı. Maç 1-0 sona erdi. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra galibiyet aldı ve bu zaferle puanını 37'ye çıkarıp, alt sıralardan kurtulma adına önemli bir adım attı.

EYÜPSPOR'DA CEZALI YOK

Eyüpspor'da Thiam, Claro, Melih Kabasakal, Halil Akbunar, Yalçın Kayan ve Emre Akbaba, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. 6 oyuncu da dün sarı kart görmedi ve Galatasaray karşılaşmasında sahada olacaklar.

SÜRE ALAMADI

Ç. Rize'nin devre arasında Hull City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdülkadir Ömür, dünkü Eyüpspor maçında süre alamadı. Yıldız isim karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, 1-0 kazandıkları maçın ardından; "İstediğimiz oyunu tam olarak sahaya yansıtamadığımız zamanlar oldu. Top genelde rakibin kontrolündeydi ancak 1 golle de olsa kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyetle düşme hattından biraz daha uzaklaştık. Kalan maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

UMMADIĞIMIZ BİR YENİLGİ OLDU

Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş, 1-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında şu ifadeleri kullandı: "Son iki maçımızı kazanıp, üçüncülük için iddialı konuma gelmiştik. Buraya da kazanmak için gelmiştik ancak puansız ayrılıyoruz. Oyun olarak iyiydik, bunu skora yansıtamadık. Avrupa kupaları için kalan haftalarda mücadelemiz sürecek."