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Haberler Süper Lig Bellona Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bellona Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:06
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Bellona Kayserispor 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazda yaptığı sert vuruşta top oyun alanının dışına gitti.

32'nci dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Ardından yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı kararı ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada Nuno da Costa'nın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal yerden uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.

60'ncı dakikada gelişen Kasımpaşa kontra atağında uzun topa hareketlenen Fall, Hosseini'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi bu hareket sonrası direkt kırmızı kart göstererek, İranlı stoperi oyun dışına gönderdi.

63'üncü dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

76'ncı dakikada Mane'nin sağ kanattan ceza sahası yayının hemen dışına gönderdiği topu kontrol eden Cardoso'nun sert vuruşun meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 36'ya yükselten Kayserispor, düşme hattından biraz daha uzaklaşırken; Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Kayserispor, 32. haftada zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.

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