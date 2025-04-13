Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Faslı futbolcunun geleceği hakkında dikkat çeken haberler geldi. İşte detaylar...
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Ancak Faslı oyuncunun dalgalı performansı Jose Mourinho'nun aklını karıştırmış durumda.
Yönetim geçen sezon Krunic'te olduğu gibi Amrabat'ın bonservisini alıp, yolları ayırabilir. Faslı'nın durumu haziranda netleşecek.
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