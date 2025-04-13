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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yıldız isimlerinden Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Faslı futbolcunun geleceği hakkında dikkat çeken haberler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 14:08
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak konusu olan futbolculardan birisi de Sofyan Amrabat.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Son olarak yönetimden Faslı oyuncu için dikkat çeken bir karar geldi.

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat bilmecesi! Jose Mourinho ne yapacağını şaşırdı

Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Amrabat'ın bonservisi alınacak.

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