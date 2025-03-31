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Haberler Süper Lig CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

Futbolseverler, Süper Lig hakemi olan Cihan Aydın ile ilgili ayrıntılı bilgilere erişmek için internetteki arama motorlarına, 'Cihan Aydın kimdir?', 'Kaç yaşında?', 'Nereli?', tarzında sorularını yazarak cevap bulmak istiyorlar. Bu sorulara ve dahasına haberimizde ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:18
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CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

Türk hakemlerden Cihan Aydın ile ilgili detaylı bilgi elde etmek isteyenler, bu bilgilere fotomac.com.tr'den ulaşabilirler... İşte Cihan Aydın'a dair kişisel bilgiler:

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Türk futbol hakemi olarak bilinen ve son yıllarda Süper Lig'de görev alan hakemlerden biridir. 30 Ağustos 1992 doğumlu olan Aydın profesyonel hakemlik kariyerine 2015 yılında adım atmıştır. Süper Lig'deki ilk maçını ise 2022 yılında yönetmiştir.

CİHAN AYDIN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 32 yaşında olan Aydın, hakemlik kariyerine genç yaşta başlamış ve bu süreçte hızla yükselerek Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir.

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