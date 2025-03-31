CİHAN AYDIN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri...

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CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Türk futbol hakemi olarak bilinen ve son yıllarda Süper Lig'de görev alan hakemlerden biridir. 30 Ağustos 1992 doğumlu olan Aydın profesyonel hakemlik kariyerine 2015 yılında adım atmıştır. Süper Lig'deki ilk maçını ise 2022 yılında yönetmiştir.

CİHAN AYDIN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. 32 yaşında olan Aydın, hakemlik kariyerine genç yaşta başlamış ve bu süreçte hızla yükselerek Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir.