  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti!

TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti!

Son dakika haberi: TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 14:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 15:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

A Spor'da yer alan habere göre; Kazancı, derbi için yerli hakem kararı alınması nedeniyle görevinden ayrıldı.

İşte Ceyhun Kazancı'nın açıklaması; "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

REKLAM - Vakıf Katılım
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası!
DİĞER
Başka Bir Gün'de Nehir ve Serdar kızlarını bulmayı başarabilecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'dan fırsat transferi!
F.Bahçeli 2 yıldıza 7 teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti! 14:50
G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! G.Saray'ın yıldızına Ada kancası! 14:29
Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! Beşiktaş'tan derbi öncesi hakem açıklaması! 12:56
Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı! Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı! 12:46
Arjantin Brezilya'yı dağıttı! Arjantin Brezilya'yı dağıttı! 12:24
Immobile için kritik viraj! Immobile için kritik viraj! 12:12
Daha Eski
Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Transferi... Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Transferi... 11:57
Dev derbide hakem kararı verildi! Dev derbide hakem kararı verildi! 11:24
F.Bahçeliler havaya uçacak! İlk transfer bitiyor F.Bahçeliler havaya uçacak! İlk transfer bitiyor 11:18
F.Bahçe Furkan Orak'ı takibe aldı! F.Bahçe Furkan Orak'ı takibe aldı! 11:12
Arsenal - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal - Real Madrid maçı hangi kanalda? 11:10
Lyon - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Lyon - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:39