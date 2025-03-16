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Haberler Süper Lig Göztepe-İkas Eyüpspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-İkas Eyüpspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 15:49
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Göztepe-İkas Eyüpspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Sahasında aldığı galibiyetler ile sezonun korkulan ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan'ın dikkat çektiği İstanbul temsilcilerinden ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

Göztepe, 36 puan ile 7. sırada bulunurken ikas Eyüpspor 43 puan ile 5. sırada yer alıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Lasse, Furkan, Haliton, Bokele, İsmail, Dennis, Miroshi, Matsuki, Juan, Romulo

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Emre Mor, Emre Akbaba, Tayfur, Ampem, Thiam

GÖZTEPE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Göztepe-İkas Eyüpspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 16:00'da başladı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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