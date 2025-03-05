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Haberler Süper Lig Sesimiz çıksın

Sesimiz çıksın

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Anadolu kulüpleri TFF için yok hükmünde, ben her maç yabancı istesem ciddiye bile almaz lar. Özellikle bu maçları seçtim. Bizim de sesimiz çıksın

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Sesimiz çıksın

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, büyük takımlarla oynayacakları maçlarda yabancı hakem için TFF'ye başvurma nedenlerini açıkladı. Başkan Yüksel Yıldırım, "Büyük takımları seçmemin bir nedeni var. Federasyon için zaten Anadolu kulüpleri yok hükmünde, ben her maçımda yabancı istesem beni kaale bile almayacaklarını biliyorum. Özellikle bu maçları seçtim. En azından bu maçlar mercek altına alınır. Bizim de sesimiz çıksın" dedi.

3-5 TANE PİS HAKEM YÜZÜNDEN

Sözlerini sürdüren Başkan Yıldırım, "Yabancı hakem gerekiyor çünkü artık birilerinin yeter demesi gerekiyor. Türk hakemleri de kendilerine çeki düzen versinler. 3-5 tane pis hakem yüzünden bütün futbol camiası kirletiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Federasyon ve MHK ile ilgili bir istifa çağrılarının olup olmayacağı sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe dışında herkes bu federasyona oy verdi, şimdi herkes karşı çıkıyor. Bu bana ters geliyor."

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