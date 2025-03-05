Rıza Çalımbay Sivasspor'da

Sivasspor'da teknik direktör ayrılığı gündemde. Yiğidolar'a geldiği günden itibaren sadece 1 galibiyet alabilen, son olarak Başakşehir deplasmanında 1-0 kaybeden Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Sivas'ı ve Sivasspor'u bilen, iz bırakan isimlerinden Rıza Çalımbay ise kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine getirildi. Kırmızıbeyazlı yönetim, Ömer Erdoğan'dan görevini bırakmasını talep etti. Erdoğan'la yolların ayrılmasının ardından girişimler başlandı ve Rıza Çalımbay'da karar kılındı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDIRDI

Sivaslı olan ve Sivasspor'da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, bu sezon son olarak Hatayspor'u çalıştırdı. Sivas ekibinde 16. haftada Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun'un yerine getirilen Ömer Erdoğan, görev aldığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor, Pazar günü Göztepe'ye ağırlayacak.