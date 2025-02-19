DİĞER
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Hava tahmini uzmanı değerlendirdi
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Büyük mücadele öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusuydu. MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, A Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede, hava koşullarının derbi üzerindeki etkisini yorumladı. İşte detaylar...Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.