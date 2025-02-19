  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Hava tahmini uzmanı değerlendirdi

Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Hava tahmini uzmanı değerlendirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Büyük mücadele öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusuydu. MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, A Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede, hava koşullarının derbi üzerindeki etkisini yorumladı. İşte detaylar...Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 16:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 16:14
Okan Buruk konuşuyor | CANLI Okan Buruk konuşuyor | CANLI 15:51
Tokat: Türk futbolunun tükendiği bir gün Tokat: Türk futbolunun tükendiği bir gün 15:42
Yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler Yabancı hakem adayları ortaya çıktı! İşte gündemdeki isimler 15:23
Göçek: "Yabancı hakemin gelip..." Göçek: "Yabancı hakemin gelip..." 15:16
Jude Bellingham’a iki maç ceza! Jude Bellingham’a iki maç ceza! 15:11
Daha Eski
F.Bahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! F.Bahçe'nin genç yıldızına yakın markaj! 14:59
Djokovic Katar Açık’a ilk turda veda etti! Djokovic Katar Açık’a ilk turda veda etti! 14:56
Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 14:51
Barış Alper'e şok! Rizespor maçında... Barış Alper'e şok! Rizespor maçında... 14:43
G.Saray'dan TFF'ye Slavko Vincic başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye Slavko Vincic başvurusu! 14:30
Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman? Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman? 14:20