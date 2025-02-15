RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Umut, Ömer Ali, Yusuf, Keny, Piatek
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Okita, Seferi, Puşcaş
RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK karşılaşması 15 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
MOU VE MONTELLA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti.
Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Jose Morais'i (Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü) ziyaret etmek için maçı izlemeye geldiği aktarıldı.
Mücadele öncesi Montella ile Mourinho'nun sohbeti dikkat çekti.
🧣 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir x Sipay Bodrum FK maçını tribünden takip ediyor. | #TrendyolSüperLig pic.twitter.com/Q4FfaTyOi5— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 15, 2025