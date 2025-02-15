  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında heyecan, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK mücadelesi ile devam ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 16:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırlıyor.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Umut, Ömer Ali, Yusuf, Keny, Piatek

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Okita, Seferi, Puşcaş

RAMS BAŞAKŞEHİR-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK karşılaşması 15 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MOU VE MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmayı tribünden birlikte takip etti.

Jose Mourinho'nun eski yardımcısı Jose Morais'i (Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü) ziyaret etmek için maçı izlemeye geldiği aktarıldı.

Mücadele öncesi Montella ile Mourinho'nun sohbeti dikkat çekti.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den flaş açıklama! G.Saray ve Talisca...
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 15 Şubat Cumartesi: Süper Lig, 1. Lig, La Liga... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Kabinede değişim olacak mı? Büyük Kongre öncesi programlar iptal! Gözler Başkan Erdoğan'da...
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'da flaş gerçek! Boey'den gelen para...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları Beşiktaş-Trabzonspor maçı detayları 16:20
F.Bahçe özel forması tanıtıldı F.Bahçe özel forması tanıtıldı 16:13
Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? Crystal Palace-Everton maçı ne zaman? 16:12
Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? Southampton-Bournemouth maçı ne zaman? 16:08
Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:02
West Ham United-Brentford maçı ne zaman? West Ham United-Brentford maçı ne zaman? 15:58
Daha Eski
RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK | CANLI 15:54
Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman? 15:51
Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig 15:40
Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Hull City-Norwich City maçı ne zaman? 15:05
G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! G.Saray'da yeni transfer ilk idmanında! 14:56
F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! F.Bahçe'den derbi için hakem önerisi! 14:50