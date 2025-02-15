TRABZONSPOR HABERLERİ - Şenol Güneş galibiyet şifresini belirledi!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer, bugün büyük maçlardaki şanssızlığını kırmak istiyor. Karadeniz devi, 2024 yılında derbi kazanamadı. Son 7 derbide 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu motivasyonla Beşiktaş hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda Şenol Güneş bu maça özel hazırlıklar yaptı. Nwakaeme'nin sakatlığı keyifleri kaçırsa da yeni transferlerin gelmesiyle rekabetin artması teknik ekibi sevindiriyor. Trabzonspor, Beşiktaş derbisi öncesi bir haftayı şöyle geçirdi:

1) EYÜPSPOR GALİBİYETİYLE MORAL KAZANILDI

Eyüpspor galibiyetiyle Beşiktaş hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, 4 haftadır ligde kaybetmemenin ve 4 haftadır gol yememenin motivasyonuna da sahip. Teknik patron Şenol Güneş de ilk idmanda oyuncularına bunu vurgulayarak, "Hem oyun hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz. Şimdi hedef Beşiktaş" dedi.

2) TAKIMDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Beşiktaş derbisi öncesi Trabzonspor kadrosunda önemli değişimler yaşandı. İlk 11'in iki futbolcusu sol bek Eren Elmalı ve orta saha Umut Güneş takımdan ayrılırken, merkez orta saha pozisyonuna yeni transfer olarak Tim Jabol-Folcarelli katıldı. 25 yaşındaki Fransız futbolcu, Beşiktaş derbisinin kadrosunda.

3) BEŞİKTAŞ'IN GÜÇLÜ YÖNLERİ ANALİZ EDİLDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'ın tüm sezonunu, özellikle de yeni hocası Solskjaer geldikten sonraki süreci detaylı bir şekilde analiz etti. Kanatlardan etkili gelen siyah beyazlı takımın bu özelliğine karşı önlem alınacak ancak futbolculara rakipten daha çok kendi oyun planlarına sadık kalmaları anlatıldı.

4) KANATLARDA YENİ FORMÜLLER DENENİYOR

Anthony Nwakaeme'nin durumu belirsiz. Teknik direktör Şenol Güneş, Oleksandr Zubkov'u sağ kanada, Edin Vişça'yı ise sol kanada çekerek çözüm aramaya çalışacak. Ancak yeni transferlerden Danylo Sikan'ın da sol kanatta görev yapabiliyor olması nedeniyle Beşiktaş derbisinde bir sürpriz yaşanabilir.

5) BATISTA MENDY KADROYA GERİ DÖNÜYOR

Eyüpspor maçında kart cezalısı olduğu için oynayamayan Batista Mendy, Beşiktaş maçıyla geri dönecek. Ancak Batista Mendy'nin yanında kimin oynayacağı ise bugün netleşecek. Takımdan ayrılan Umut Güneş'in yerine ya Lundstram ya da Ozan Tufan sahada olacak. Şenol Güneş bu konuda karar verecek.

6) U19 TAKIMI MOTİVASYONU İYİCE ARTIRDI

Trabzonspor U19 Takımı'nın Juventus'u eleyerek UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 takım arasına kalması A takımda da keyifleri artırdı. Ahmet Doğan, Salih ve Abdurrahman gibi genç futbolcular A takım antrenmanlarına geri döndüklerinde bu başarıları için kutlama yapıldı. Genç futbolcuları, abileri özel kutladı.

7) YÖNETİM KURULUNDAN PRİM DESTEĞİ

Trabzonspor yönetimi de Beşiktaş derbisi öncesi futbolcuların ve teknik ekibin motivasyonunu artırmak için harekete geçti. Bu sezonun en yüksek primlerinden birinin Beşiktaş galibiyeti için verilmesi gündemde, ancak henüz rakam netleşmedi. Son sözü Başkan Ertuğrul Doğan'ın söyleyeceği dile getirildi.

8) ÇAKIR'IN PERFORMANSI UMUT VERİYOR

Kalesine gelen son 15 şutun tamamını kurtararak Avrupa'nın zirvesine yerleşen Uğurcan Çakır'ın başarısı, Beşiktaş derbisi öncesi güven veriyor. Siyah-beyazlı takımla oynanan karşılaşmalarda kalesinde adeta devleşen 28 yaşındaki eldiven, bugünkü maç öncesi de yaptığı paylaşımlarla hazır olduğunu gösteriyor.